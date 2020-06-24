Окупанти похвалилися планом турецької партії Vatan «визнати Крим російським»

Турецька партія Vatan («Батьківщина») розробила «Чорноморсько-середземноморський план дружби і миру», в якому запропонувала визнати аннексированный Росією Крим частиною РФ.

Як повідомляє , про це йшла мова на онлайн-нараді з представниками окупаційної влади півострова. Зокрема, на ньому виступила голова комітету з освіти, науки та молодіжної політики «Ради кримських татар» Лемара Селендили.

«Протягом майже 25 років ми жили в поганих умовах, коли електрика та вода постійно відключалися, дороги були розбиті, а школи не будувалися. За останні п’ять років ці проблеми почали вирішуватися. Економічне становище кримських татар почало поліпшуватися», – заявила вона.

У свою чергу, аналітик Центру стратегічних досліджень Sahipkiran Кюршад Орнек сказав, що Крим «по-факту ніколи не був українською землею».

«Протягом шести років я не зустрічав там людей, які говорять по-українськи», – зазначив він.

Крім питання Криму, в плані партії Vatan – ліквідація баз США і НАТО в регіоні, визнання самопроголошених Абхазії та Турецької республіки Північного Кіпру, підтримка територіальної цілісності Азербайджану, забезпечення територіальної цілісності Сирії, «припинення втручання США в Лівії.