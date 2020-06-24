У Чорногорії роз’яснили умови в’їзду для українців

У посольстві України в Чорногорії радить утриматися від автомобільних поїздок в країну.

Українці, які планують відвідати Чорногорію, можуть в’їжджати на територію країни при наявності негативного ПЛР тесту на COVID-19. Таке правило було введено з 22 червня.

Про це повідомив посол України в Чорногорії Михайло Шматов в Facebook.

Уряд ввів вимоги для тестів на коронавірус:

це повинен бути саме ПЛР тест, експрес тест не підходить;

тест повинен бути зроблений не пізніше, ніж за 72 години до моменту перетину чорногорської кордону (72 години з моменту забору крові, а не отримання результатів);

тест повинен бути роздрукований і переведений на чорногірський або англійську мову;

тест повинен бути зроблений в лабораторії, яка має акредитацію ISO 15189, ISO/IEC 17025.

«Конкретний перелік українських лабораторій відсутня, тому запитуйте лабораторію, де збираєтеся робити тест на наявність зазначеної акредитації. Цей тест може бути зроблений не тільки на території України, але і в будь-якій іншій країні», — уточнив посол.

Щодо мінімального віку, з якого треба робити такий тест — інформація на данній момент відсутня, в посольстві очікують відповідні роз’яснення Інституту громадського здоров’я Чорногорії.

Представництво наполегливо радить утриматися від автомобільних поїздок в Чорногорію і використовувати прямі перельоти, або з мінімально коротким часом для пересадки.

При цьому посол зазначив, що Хорватія, Боснія і Герцеговина, Угорщина, Румунія формально досі забороняють транзит по своїй території і навіть при наявності всіх підтверджуючих документів, кожна з цих країн може заборонити транзитний проїзд в Чорногорію.

«Сербія — відкрита для в’їзду та транзиту, проте вона знаходиться у «червоному списку» Чорногорії, тому українцеві може бути відмовлено у в’їзді в Чорногорію з Сербії (навіть за умови транзиту)», — зазначив посол.