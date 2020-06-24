У Севастополі на «параді Перемоги» танк окупантів ледь не наїхав на глядачів

Під час параду Перемоги, який сьогодні проходив у Севастополі, головний танк Т-34 мало не в’їхав у натовп глядачів. Про це повідомив очевидець події.

За його словами, інцидент стався біля повороту на площу Нахімова, пише видання «Підйом».

«Танк Т-34, який очолював колону, несподівано не зміг повернути і поїхав прямо. Глядачі не чекали такого й не встигли відійти. До місця підбігла військова поліція, танк зупинили і заглушили. Відремонтували прямо на місці, після чого машина продовжила рух. Цього танку 75 років, його відреставрували до параду», — розповів очевидець.

Як пізніше заявили в Міноборони Росії, зупинка танка сталася на безпечній відстані від глядачів. Сталося ніяк не вплинуло на рух решти колони військової техніки, передає «Інтерфакс».

«Екіпаж танка Т-34 при здійсненні повороту максимально зменшив оберти двигуна і здійснив зупинку… Після завершення проїзду механізованої колони екіпаж танка Т-34 продовжив рух своїм ходом», — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що як видно на відео з іншого ракурсу, танк дійсно перебував на безпечній відстані від глядачів.