У МОЗ показали відео, як правильно користуватися захисними маскою, респіратором, халатом і окулярами

У Моз розповіли, як правильно користуватися засобами індивідуального захисту і чим вони відрізняються.

Про це повідомляє Центр громадського здоров’я в Facebook.

«В медицині засоби індивідуального захисту (ЗІЗ) використовують для захисту слизових оболонок, дихальних шляхів, шкіри та одягу від контакту з інфекціями. Кожен медичний працівник повинен вміти користуватися засобами індивідуального захисту, оцінювати ризики і вирішувати, який саме ЗІЗ і коли застосовувати. Керівники установ охорони здоров’я повинні організовувати навчання працівників та забезпечити їх необхідною кількістю ЗІЗ. Засоби індивідуального захисту, які використовують медичні працівники, повинні відповідати вимогам державних стандартів», — зазначено в повідомленні.

Маска — ДСТУ EN 14683

Маску використовують для зниження кількості виділення збудників інфекційних хвороб через дихальні шляхи. Маску необхідно надягати пацієнтам, щоб зменшити поширення інфекцій в закритих приміщеннях, або проводить операції.

Респіратор — ДСТУ EN 149

Ще одна назва респіраторів — протиаерозольні респіратори. Їх потрібно використовувати при роботі з пацієнтами, що мають інфекції шляхом передачі повітряно-крапельним шляхом: туберкульоз, кір, вітряна віспа та інше.

Халат — ДСТУ EN 14126

Ізоляційний халат потрібно використовувати, щоб захистити шкіру і запобігти забрудненню одягу під час роботи. Якщо халат не є водостійким, крім нього потрібно використовувати фартух.

Рукавички — ДСТУ EN 455

При підозрі чи підтвердженому разі зараження коронавірусом, медичним працівникам рекомендується використовувати стерильні неталькированные нітрилові рукавички з манжетом до середини передпліччя.

Окуляри/ захисний щиток — ДСТУ EN 166

Персональні окуляри і контактні лінзи не можуть бути засобами індивідуального захисту слизових оболонок очей. Для їх захисту використовують спеціальні засоби. Захисний щиток для обличчя виготовлений з прозорого пластику, щоб забезпечити хорошу видимість для пацієнта і медичного працівника, який використовує щиток.

У Моз розповіли, як правильно користуватися засобами індивідуального захисту Відео: Facebook / ЦОЗ