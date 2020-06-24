У Києві п’яний водій влаштував масштабну ДТП (відео)

Водій Toyota вилетів на зустрічну смугу

У понеділок, 22 червня, ввечері на вул. Набережно-Луговій у Києві сталася серйозна ДТП за участі чотирьох автомобілів.

Винуватцем аварії був водій Toyota.

«Skoda, Mercedes та Hyundai рухалися в одному напрямку – у бік Поштової площі. Зненацька на їх смугу вискочив водій на Toyota, який їхав у напрямку Почайної назустріч трьом авто вказаним вище. Toyota б‘є Skoda, Skoda відлітає у Mercedes. Після зіткнення автомобіль Toyota розвернуло на 180 градусів і відкинуло у Hyundai», – повідомляє «Київ оперативний» у Facebook.

Згодом з’ясувалося, що водій Toyota перебував у стані алкогольного сп’яніння. Прилад Драгер показав 1,61 проміле.

Ніхто із учасників ДТП не травмувався.

На місці працювали правоохоронці.

Через ДТП на Набережно-Луговій утворився затор.

: glavcom.ua

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