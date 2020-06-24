Максимальний паводок: Дністер завтра підніметься до 9 метрів

Проходження максимального рівня води паводку очікується у другій половині дня четверга.

У річці Дністер на Прикарпатті в найближчу добу очікується проходження максимальних рівнів паводку. Річка може піднятися до дев’яти метрів.

Про це повідомляє прес-служба Чернівецького рибоохоронного патруля.

Проходження максимального рівня води паводку очікується завтра вдень.

Там, вдень 25 червня очікується підйом рівня води до 880 — 930 см (максимальний витрата 3900 — 4200 м3 / с). У зв’язку з цим можливе затоплення заплави сільськогосподарських угідь, прирічкових господарських об’єктів і будинків в населених пунктах Борщівського та Заліщицького районів Тернопільської області.