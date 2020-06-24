Опубліковані правила роботи для готелів у Києві

У Києві з 24 червня дозволили роботу залів ресторанів, кінотеатрів, готелів і багатьох інших установ. Для місць розміщення розробили окремі правила, згідно з якими відвідувачі зможуть перебувати без масок тільки у себе в номерах.



Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Так, готелі в Києві зможуть функціонувати при дотриманні наступних норм:

забезпечення можливості онлайн-реєстрації для уникнення черг на рецепції;

в холах, вестибюлях, ліфтових холах, ліфтах має перебувати не більше 1 людини на 5 кв. м;

відвідувачі повинні дотримуватися масковий режим скрізь, за винятком своїх номерів;

їжу потрібно доставляти до номера, в ресторанах можна організувати харчування за умови дотримання відстані 1,5 м між столиками і розміщення за ними не більше 4-х осіб;

пляжне обладнання, якщо воно є на території закладу розміщення, повинно бути розміщене з дотриманням принципу соціального дистанціювання.

У разі виявлення особи з симптомами гострого респіраторного захворювання, його повинні ізолювати в номері до отримання консультації медпрацівника установи.