Киянин два роки підробляв медичні рецепти і продавав їх

У Києві затримали чоловіка, який підробив більше сотні рецептів лікаря сильнодіючі препарати, які можна придбати в аптеці без відповідного напряму.

Про це повідомляє Прокуратура Києва.

«Київською місцевою прокуратурою № 5 повідомлено про підозру раніше судимому 31-річному киянину в підробленням лікарських рецептів і їх незаконне використання. Досудовим розслідуванням встановлено, що чоловік, отримавши незаконним шляхом підроблену печатку медичного закладу і рецептурні бланки, вносив у них неправдиві відомості про хворих, адреси їх проживання, кількості сильнодіючого лікарського засобу для отримання», — зазначено в повідомленні.

За допомогою 115 знайдених підроблених напрямків він скуповував у столичних аптеках препарати «Соннат» та «Димедрол», які пізніше продавав наркозалежним. Діяльність він вів починаючи з 2018 року, зараз поліція перевіряє можливу зв’язок з ще 1300 подібними випадками.

За підробку документів йому загрожує штраф або обмеження волі від півроку до трьох років.