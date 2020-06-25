Дружина племінника князя Монако знялася в рекламі ювелірного бренду (фото)

Колись представниця знатного італійського роду Борромео, Беатріс, працювала моделлю і дебютувала в цій ролі в 16 років. Тепер вона є дружиною П’єра Казірагі, племінника князя Монако Альбера II, і зйомки в рекламі стали для неї рідкістю. Але недавно Беатріс зробила виняток з правил і прикрасила кампанію ювелірного бренду Buccellati.

Зйомки проходили в італійській столиці, де Беатріс жила 10 років тому. Автором фотосесії виступив відомий британський фотограф Джош Олінс, який зобразив Борромео на тлі величної римської архітектури і ефектних видів на нічне місто. На фото Беатрис демонструє масивні сережки, складносурядні кольє, литі браслети, дорогоцінні годинники і інші прикраси.

: glianec.com

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