У НАБУ засекретили справу про втручання Байдена в діяльність Шокіна

У Національному антикорупційному бюро відмовилися повідомити інформацію по справі про можливе втручання екс-віце-президента США Джо Байдена в діяльність колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна.

Про це заявили в прес-службі НАБУ на запит видання «Українські Новини».

Видання відомство попросило повідомити, ведеться розслідування втручання Байдена в діяльність Шокіна і на якому етапі знаходиться справа.

У НАБУ повідомили, що дані досудового розслідування є таємницею і не можуть бути розголошені без дозволу слідчого або прокурора відповідно до ст. 222 КПК.