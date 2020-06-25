«Вкрав паспорт, гроші і телефон»: у Києві таксист нахабно обікрав сплячу пасажирку

У Києві таксист обікрав дівчину, поки вона спала.

Про це повідомляє «Київ Оперативний» у своєму Facebook.

За інформацією з повідомлення, 20 червня дівчина поверталася з клубу Фіфті (Паркова дорога, 16). Вона сіла в машину Daewoo, яка стояла поруч з клубом. Всю дорогу дівчина проспала, а коли вийшла, то виявила, що водій вкрав у неї гроші, паспорт, iPhone і iqos.

Потерпіла написала заяву в поліцію, але розповідає, що «ніхто і не думає ворушитися».

На фото з камер спостереження трохи видно обличчя. Дівчина сподівається, що таксиста хтось дізнається.