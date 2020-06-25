Під вікнами Офісу президента у Києві проведуть марш за легалізацію марихуани

Прихильники легалізації медичного канабісу для наукових цілей та для полегшення багатьох захворювань начебто епілепсії, онкології або ПТСР проведуть «конопляний марш» під Офісом президента.

Про це повідомляють організатори в соцмережі Facebook.

«Стаття 3 Конституції України визначає людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпеку як найвищу соціальну цінність. Стаття 27 Конституції наголошує, що захист життя людини є обов’язком держави і правом кожного / в. Тому ми підкреслюємо, що бездіяльність та ігнорування потреб і прав пацієнтів / ок, зокрема в лікуванні препаратами на основі канабісу, суперечить як нормам Конституції, так і фундаментальних прав людини», — йдеться в повідомленні.

За словами організаторів, акцію вийдуть громадські активісти, культурні діячі та всі, хто відчуває соціальну відповідальність за вирішення проблеми легалізації медичної марихуани. Крім того, організатори акції хочуть вимагати публічного звіту від органів центральної виконавчої влади про причини провалу в реалізації Стратегії державної політики щодо наркотиків.

Учасники маршу вимагатимуть від президента та депутатів, щоб пацієнти змогли отримувати доступ до лікування препаратами, в яких містяться каннабіноїди. Акцію планують провести 27 червня в 12:00 на Банковій.