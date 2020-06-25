На заході країни виникли проблеми з доставкою пенсій: заяву «Укрпошти»

В «Укрпошті» попередили про проблеми з доставкою пенсій та поштової кореспонденції в західні області України, які зараз страждають від масштабних повеней.

Відповідну заяву зробив генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, затримки з доставкою пенсій можливі пенсіонерам з окремих районів Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей.

«Ми робимо все, щоб вчасно доставити Ваші листи, посилки і звичайно пенсії, при цьому не ставлячи під загрозу життя наших співробітників. Сьогодні і в найближчі дні, у зв’язку з повінню, можливі затримки з доставкою в окремі райони Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької і, якщо рівень води підвищиться, Львівської області. Там вже часто, на жаль, просто немає доріг, по яких їх можна доставити. Однак — 90% + пенсій вже доставлено «, — написав Смілянський.

Керівник «Укрпошти» запевнив, що доставка пенсій та пошти буде відновлено, як тільки це дозволять зробити обставини.

«Ми робимо все необхідне, щоб, як тільки буде така можливість, відновити стандартну роботу, що, звичайно, непросто в умовах коронавіруса і повені одночасно. Ми також забезпечуємо працівників спецодягом, щоб вони могли надавати Вам послуги там, де це тільки можливо вже сьогодні», — зазначив Смілянський.