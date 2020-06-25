В. о. генерального директора «Електроважмашу» відсторонили від займаної посади

Ситуацію на заводі сьогодні також обговорювали на позачерговому профспілкових зборах.

Харківський суд відсторонив від займаної посади виконуючого обов’язки генерального директора держпідприємства «Електроважмаш» Віктора Бусько.

Про це йдеться в рішенні суду.

Раніше повідомлялося, що підприємство знаходиться у важкому фінансовому становищі, а робітникам не платять зарплати.

Крім того, правоохоронці приходили на «Електроважмаш» з обшуками і вручили підозру у вчиненні злочинів нинішнього в. о. генерального директора держпідприємства Віктору Бусько, а також його заступнику, в тому числі за статтею 191 КК України — привласнення та розтрата державних коштів в особливо великих розмірах. Заступник директора з економіки та фінансів уже був відсторонений від посади позавчора.

Ситуацію на заводі сьогодні також обговорювали на позачерговому профспілкових зборах, зібрав актив підприємства в особі представників усіх структурних підрозділів.

«Трудовий колектив Державного підприємства «Завод «Електроважмаш» (а це більше 3 600 працівників) вкрай стурбований ситуацією, яка склалася і дуже стрімко розвивається навколо нашого заводу», сказано в листі голови профспілкового комітету заводу «Електроважмаш» Дмитра Никоненка.

У зверненні від імені трудового колективу Дмитро Никоненко повідомляє, що завод знаходиться в складному економічному і фінансовому становищі, піддається перевіркам, а його менеджмент став об’єктом слідчих дій за виведення грошей підприємства та махінації при продажу продукції нижче собівартості.

«Це призвело до негативних наслідків — зниження обсягів виробництва, недозавантаженість працівників на робочих місцях, зниження рівня заробітної плати і, найголовніше, затримки з її виплатою. На межі виживання опинилася більша частина працюючих унікальних фахівців, які змушені звільнятися в пошуках іншого місця роботи», — сказано в листі на ім’я прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

На сьогоднішньому позачерговому профспілкових зборах «Електроважмашу» був обраний у Верховну Раду України від 172 харківської мажоритарного округанардеп від «Слуги народу» Юрій Здебский. Він у своєму депутатському запиті вже інформував прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про деструктивну діяльність в. о. гендиректора Віктора Бусько.

У зверненні Здебский також підкреслював, що керівництво ФДМУ затягує проведення конкурсу на посаду гендиректора «Електроважмашу», в результаті в. о. керівника підприємства не несе ніякої відповідальності за свої дії, що ведуть до банкрутства підприємства, руйнування його технологічної та інтелектуальної бази.

Напередодні сьогоднішнього позачергового профспілкового зібрання Віктор Бусько частково погасив заборгованість по зарплаті перед трудовим колективом. Тим не менш, на підприємстві переконані, що це не вирішує проблему.

«Грошей на рахунках немає, портфеля замовлень теж, загальна сума боргів перед кредиторами і контрагентами перевалила за 1 млрд грн, за червень люди нічого не отримали, а вже кінець місяця. Тому ситуація залишається катастрофічною», — розповідають на заводі.