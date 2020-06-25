Суд постановив відкрити справу проти Порошенка, Гонтарєвої і Рожкової за скаргою Коломойського

Печерський районний суд Києва відреагував на скаргу адвоката олігарха Ігоря Коломойського і постановив відкрити кримінальне провадження щодо колишнього президента Петра Порошенка, екс-голови НБУ Валерії Гонтарєвої та її заступника Катерини Рожкової.

Про це повідомляє «УНН» з посиланням на адвоката Коломойського Володимира Лисенка.

За словами юриста, заяву про кримінальне правопорушення було подано після оприлюднення народним депутатом Андрієм Деркачем плівок, з яких стали очевидні порушення при націоналізації «Приватбанку».

Лисенко уточнив, за якими статтями відкрито справу.

«Коломойський вирішив звернутися з заявою, в якій ставилося питання про притягнення до кримінальної відповідальності вищих посадових осіб за ч. 2 ст. 206 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), ст. 231 (незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК україни», — сказав адвокат.

Він додав, що після того, як Генеральна прокуратура не відреагувала на заяву, воно було направлено в Печерський суд.

«Скарга була задоволена, відповідно слідчий суддя зобов’язав уповноважених посадових осіб Офісу генпрокурора внести відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань — Ред.)», — резюмував Лисенко.