Різанина у кафе Житомирської області: троє постраждалих перебувають у реанімації

Матір чоловіка, який підрізав дев’ятьох людей, має свою версію того, що сталося біля кафе.

У Житомирській області поліція розшукує чоловіка, який біля кафе підрізав дев’ятьох людей. Один із потерпілих помер у лікарні, ще троє наразі перебувають у реанімації.

Подія трапилася у селищі Іршанськ Житомирської області увечері 21 червня. Того вечора молодь святкувала день народження. Спочатку гуляли біля озера, а коли почався дощ, перейшли до місцевого кафе, розповіла очевидиця Анастасія Перун. Дівчина зазначила, що до столика підійшов якийсь чоловік і попросив хлопців вийти на вулицю, щоб поговорити.

“Він підійшов і почав до хлопців чіплятися. Кажу (йому – ред.): “Чоловіче, не чіпайте, ми відпочиваємо своєю компанією”. Він дивиться мені в очі і каже: “Я не буду їх зачіпати… Я нічого не буду робити, я просто покурю з ними і все”, – розповіла Анастасія Перун.

Хлопці вийшли з незнайомцем.

Після цього сталася різанина. Поранених усередину не пустила власниця. Усі дев’ятеро молодих людей лежали просто на асфальті, поки не приїхала швидка.

Дівчина, що залишилася в кафе, каже, що хлопців не було лічені хвилини.

“Я вибігаю, і там усі хлопці лежать у крові. А цей мужчина, який вбив, він стояв біля машини і курив. Матами він сказав, що “ви мене не знайдете, я вас всіх перерубаю, хто залишився у живих”, – розповіла Анастасія Перун.

Чоловік сів у машину і поїхав. Дівчина почала викликати швидку і дзвонити батькам.

Медики ледь встигали приймати поранених. 28-річний військовий, який брав участь у війні на Донбасі, Сергій Забродський втратив багато крові і помер у лікарні.

“Було поранення проникаюче в ногу і було поранення стегнової артерії, через це пораненого привезли вже знекровленого”, – сказала Неля Багінська, директор Хорошівської центральної райлікарні.

Троє постраждалих у реанімації. Їхній стан важкий, але стабільний, кажуть медики. До інших у палати не пускають, бо карантин. Поліція розшукує нападника, поки знайшли лише автівку підозрюваного. Його особу вже відомо – це 40-річний Віктор Фарафонов.

“Нападник раніше судимий за вимагання, завдання тяжких тілесних ушкоджень”, – зазначив керівник Нацполіції у Житомирській області Юрій Олійник.

ТСН розшукала матір підозрюваного і у неї своя версія того, що сталося. Запевняє, що компанія напідпитку накинулася на її сина, а той – оборонявся.

“Люди розказали, що він там зайшов, сів, взяв каву, підходить до нього цей Забродський, каже: “Давай вийдемо поговоримо”. Він вийшов. Вийшов і цілий гурт хлопців, почали бити, він упав”, – додала мати підозрюваного.

Де її син зараз – жінка не знає. Жодних коментарів в кафе отримати не вдалося – воно зачинене. У поліції продовжують пошуки підозрюваного, якому загрожує до 15 років позбавлення волі.

: kriminal.tv

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