Українців почнуть масово тестувати на антитіла до коронавірусу

В Україні після тривалого карантину відновили роботу дитячі садки, проте серед батьків гостро постало питання про можливість зараження коронавірусом. Дитячий лікар-інфекціоніст пояснив, як убезпечити дитину.

ІФА-діагностика у дітей, пояснив лікар-інфекціоніст Ігор Гайдук, визначає наявність антитіл в організмі. Вони показують, чи заражена людина COVID-19, чи вже перехворіла і має імунітет до вірусу: “Подібного роду тестування – розумна ініціатива, і її потрібно впроваджувати якомога швидше. В цілому, діти швидко синтезують антитіла і переносять захворювання легше, оскільки віруси не встигають множитися. Антитіла бувають різні, наприклад, ранній імуноглобулін М, який з’являється в перші дні захворювання, і імуноглобулін G, що виявляється після і він, власне, запобігає повторному зараженню. Якщо ж ІФА-діагностика покаже цей імуноглобулін М, значить дитина заразна, і повинна бути вдома на ізоляції. Ті діти, у кого виявиться імуноглобулін G – можуть спокійно відвідувати садок і спілкуватися з іншими дітьми, оскільки вже отримали “вакцину” проти хвороби”.

: aspi.com.ua

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