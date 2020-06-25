Виталий Козловский рассказал о своей возлюбленной

На карантине они находились 24 часа в сутки вместе.

Украинский певец Виталий Козловский, который ранее признался, кому купил квартиру в Киеве, рассказал о своей возлюбленной. Карантин Виталий проводит со своей девушкой. Именно совместное проведение карантинных дней помогло певцу не “сойти с ума”.

“Именно это мне помогло не сойти с ума. А с другой стороны, карантин дал понимание того, твой это человек или нет. Потому что постоянно ты в движении куда-то бежишь, с кем-то другим встречаешься, а здесь вы 24 часа в сутки вместе”, – признался Козловский Екатерине Осадчей.

Телеведущая также спросила Виталия не задумывается ли он о женитьбе. Певец ответил, что думает, о том, чтобы связать себя узами брака.

: showdream.org