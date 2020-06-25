Японія відмовилася від розміщення систем ПРО США

Японія вирішила відмовитися від плану розгортання в країні комплексів протиракетної оборони американського виробництва Aegis Ashore. Про це повідомив на нараді з питань безпеки правлячої Ліберально-демократичної партії міністр оборони Японії Таро Коно, передає агентство Kyodo.

За словами міністра, відповідне рішення було ухвалене за підсумками засідання Ради національної безпеки на чолі з прем’єр-міністром Японії Сіндзо Абе.

15 червня Таро Коно анонсував призупинення програми розгортання комплексів в префектурах Акіта і Ямагуті. Як зазначав міністр, таке відповідне рішення було зумовлене загрозою падіння розгінного ступеня ракети за межами військової бази, в тому числі і існуючим ризиком і для житлових кварталів. Як зазначав Коно, для коригування цього недоліку знадобляться додаткові кошти і час.

Передбачалося, що комплекси будуть введені в країну у фінансовому 2025 році.

21 червня телеканал NHK повідомив про намір японського уряду відмовитися від плану розгортання наземних комплексів.

Японія прийняла рішення про розміщення комплексів Aegis Ashore на території країни в кінці 2017 року. Дане рішення було обумовлено необхідністю прикриття території країни від можливої ракетної атаки з боку КНДР.