У Німеччині польські далекобійники жорстоко побили українських колег

Причиною інциденту на автостоянці неподалік від Мюнхена стало те, що українські водії вантажівок відмовилися випити горілку на вимогу поляків.

У передмісті Мюнхена на українських водіїв напали п’яні польські далекобійники. В результаті інциденту чоловіки отримали травми різної тяжкості, один з них був госпіталізований. Про це, у середу, 24 червня, пише Süddeutsche Zeitung.

За даними видання, двоє українців 47 і 60 років відпочивали на лавці, коли до них підійшов нетверезий далекобійник з Польщі і запропонував випити горілки. Отримавши відмову, чоловік побив колег залізним прутом. Українці спробували сховатися в своїх авто, однак на підмогу поляку прийшов його співвітчизник. Удвох вони витягли одного українця з фури і побили ногами і намагалися задушити рушником.

На місце бійки приїхали кілька поліцейських машин, нападники були затримані. Пізніше на вимогу прокурора відповідальний суддя розпорядився заарештувати двох польських далекобійників.

Раніше в польському місті Грудзендз стався напад на групу українців, яких розстріляли з газового пістолета. Також, повідомлялося, що в селі Глоскув, поблизу Варшави, група невідомих напала на трьох громадян України.