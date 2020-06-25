Слава Камінська похвалилася спокусливою фігурою в сукні-сітці

Учасниця групи НеАнгели і мати двох дітей Слава Камінська може похвалитися витонченою фігурою, яку вміло підкреслює звабливими та ефектними нарядами. Зараз колектив знаходиться в Одесі, де днями виступив на сцені. І поки Віка засмагає на пляжі і розважається в ресторані, її колега вирішила продемонструвати свої апетитні форми в пікантному образі. Повідомляє «РБК-Україна».

Артистка виклала знімок, на якому позує в чорній сукні в сітку, надягнутому поверх боді. В руках вона тримає чорний піджак і ефектно притулилася до колони, млосно відкривши губи. Волосся Камінська вклала красивими хвилями.

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Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 22 Июн 2020 в 3:55 PDT

: trserial.net.ua

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