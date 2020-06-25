Генсек ООН заявив про порушення прав людини в Криму

Мова йде про задокументованих нових порушення Росією міжнародного гуманітарного права.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оприлюднив доповідь, в якому повідомив про порушення прав людини в аннексированном Криму. Про це, у середу, 24 червня, повідомляє Укрінформ з посиланням на постійного представника України при ООН Сергія Кислиці.

“У доповіді Генсека ООН Автономна Республіка Крим та місто Севастополь чітко визначені як тимчасово окуповані Російською Федерацією території України. Крім того, наголошується, що Росія продовжує застосування на окупованих територіях свого кримінального законодавства. Такі дії є черговим порушенням окупантом міжнародного гуманітарного права”, – сказав Кислиця.

За словами українського дипломата, генсек ООН зазначив, що російська влада продовжує блокувати доступ Управлінню верховного комісара ООН з прав людини на півострів для моніторингу.

Кислиця підкреслив, що в доповіді Генсека вказали конкретні факти порушень прав підсудних та відсутність неупередженого публічного судочинства на аннексированном Кримському півострові. Так, затриманим не надають належну захист і не дозволяють зустрічатися з українськими консулами.

Окремо Гутерріш заявив про тортури і примусове переміщення підсудних і засуджених кримчан на територію сусідньої Росії і на триваючої практиці обшуків та рейдів, насамперед – у кримських татар, а також на порушення свободи зібрань, свободи слова, релігійних прав і заборону діяльності Меджлісу кримських татар.

“Ми вдячні Генеральному секретарю та іншими установами ООН за постійний моніторинг порушень з боку Росії прав людини і міжнародного гуманітарного права на Кримському півострові. Важливо, що про це говорить не тільки Україна і її партнери, але і виходять офіційні документи ООН з чітким відображенням наслідків російської окупації”, – підкреслив постійний представник України.

Кислиця висловив надію, що нинішня доповідь стане “допоміжним інструментом” міжнародного тиску на Росію з метою деокупації Криму і залучення її до міжнародно-правової відповідальності.

Раніше повідомлялося, що Рада Європейського Союзу затвердила продовження ще на один рік санкцій проти Російської Федерації, введених після анексії Криму.

Нагадаємо, в середу, 10 червня, рішення про продовження на один рік кримських санкцій проти Російської Федерації прийняв комітет послів країн-членів ЄС.