Суд розгляне запобіжний захід Омеляну без присутності ЗМІ

Вищий антикорупційний суд розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу екс-міністру інфраструктури в четвер, 25 червня. Про це повідомила прес-служба суду на сторінці в Facebook.

«Завтра, 25 червня, о 13:40 слідчий суддя ВАКС розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу екс-міністру інфраструктури», — йдеться в повідомленні.

У суді наголосили, що з розумінням ставляться до бажання представників ЗМІ висвітлити розгляд цього клопотання, проте нагадали, що в Україні тривають карантинні обмеження, пов’язані із збільшенням кількості захворювань Covid-19.

«Щоб не піддавати себе і працівників суду небезпеки, закликаємо журналістів утриматися від відвідування приміщення ВАКС», — попросили в прес-службі.

Зазначається, що в разі згоди учасників процесу засідання будуть транслювати на YouTube-каналі суду та на офіційній Facebook-сторінці ВАКС.