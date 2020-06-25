В Україні за добу майже 1000 нових хворих коронавірусом

В Україні вже більше 40 тисяч заражених.

Станом на ранок 25 червня в Україні зафіксували новий антирекорд за коронавирусу — за добу заразилися ще 994 осіб. Найбільше інфікованих в Києві, Чернівецькій, Львівській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки і оборони.

Всього з початку пандемії заразилися 40 008 осіб, з них 17 758 осіб одужали і 1 067 людей померли.

За минулу добу одужали від коронавіруса 349 людей та 16 людей померли.

Зазначимо, що це найбільша кількість за весь час пандемії. Останній антирекорд був на 64 випадків менше.

Зараз Львівська область є антилідером за кількістю нових випадків — 204. Це вже триває кілька тижнів. Далі Київ, Чернівецька та Рівненська області.

Незважаючи на це, Київ і Львів продовжують послаблювати карантин. Зокрема, вчора у столиці відкрили ресторани і кафе, кінотеатри, театри та басейни. А у Львові відкрили ресторани та спортклуби.