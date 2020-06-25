Глава Моз Максим Степанов збрехав про початок розробки нових стандартів медичної допомоги

Згідно з документом, підписаним заступником міністра охорони здоров’я Ірина Микичак, обробка стандартів медичної допомоги починається після формування відповідної мультидисциплінарної робочої групи, але персональний склад групи поки не затверджений.

Також у документі сказано, що перерахунок тарифів (на надання медичних послуг — LB.ua у зв’язку з розробкою нових галузевих стандартів не ведеться.

У той же час, нещодавно на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов говорив протилежне: «Міністерство розпочало розробку та затвердження нових державних стандартів надання медичної допомоги із залученням учених та провідних фахівців галузі». Він додав, що на основі отриманих даних Моз розробить справедливі тарифи, за якими буде здійснюватися фінансування галузі в 2021 році.

Нагадаємо, що нещодавно уряд затвердив підвищені тарифи на медичні послуги за трьома напрямками: екстрена допомога, інсульт та інфаркт міокарда. Однак генеральна директор Директорату медичних послуг Моз України Оксана Сухорукова в коментарі LB.ua розповіла, що ці тарифи не були прораховані в її директораті, ні в Національній службі здоров’я.

«Повноваження вносити пропозиції по тарифах є у НСЗУ, але ця постанова не розглядалася в НСЗУ. Воно народилося десь у Моз, але я навіть не знаю, хто саме його породив. Я зараз у відпустці, але знаю, що постанова надійшло в мій директорат вчора вже в готовому вигляді від держсекретаря міністерства», — сказала Сухорукова.