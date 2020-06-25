У Києві аферисти вимагали гроші у тих, кого вже обікрали раніше. Їх затримали

У Києві спіймали банду шахраїв із Запоріжжя, яка вимагала гроші у жертв крадіжок за повернення вкраденого майна за допомогою поліцейської бази.

Про це повідомляє прес-служба Прокуратури Києва.

“Київською місцевою прокуратурою № 7 спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполиции України та Подільським УП ГУНП в місті Києві за результатами спецоперації знайдені та затримані п’ять учасників організованої злочинної групи, які налагодили схему системного протиправного заволодіння грошовими коштами громадян під виглядом повернення викраденого у них майна”, – зазначено в повідомленні. “Роботою” банди керував 37-річний житель Запоріжжя, який привіз членів сім’ї і друзів у Київ, розподіляв між ними ролі, встановлював місце, час і жертву афери, а також займався конспірацією аферистів.

Двоє з них вже мали судимості. Угруповання використовувало внутрішню базу даних поліції для пошуку людей, які зверталися за допомогою в правоохоронні органи після крадіжки, після чого жертвам обіцяли повернути викрадене за попередню компенсацію, яка зазвичай становить від трьох до 13 тисяч гривень.

В архів їм проникнути за допомогою колишнього поліцейського в Запорізькій області. Коли потерпілий прибував на місце зустрічі, шахраї змінювали умови, наполягаючи на перерахунку грошей перед видачею викрадених речей.

Після підтвердження інформації про надходження коштів, зловмисники вимикали свої телефони, а sim-карти знищували. Отримані від потерпілих гроші, шахраї знімали через банкомати та розподіляли між собою. Кожен день банда скоювала від п’яти до 15 дзвінків жертвам, поки що відомо лише про 12 постраждалих. 22 червня “на гарячому” затримали одного з організаторів схеми, після чого заарештували і трьох його спільників. Під час обшуків були знайдені гроші, термінали, Sim-карти декількох операторів мобільного зв’язку, рамки від вже використаних Sim-карт з абонентськими номерами, комп’ютерна техніка, банківські картки та наркотики. Кожному фігурантові справи загрожує від п’яти до 12 років обмеження волі.