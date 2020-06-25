У Калуші засудили 19-річного хлопця, який зарізав товариша

На Прикарпатті засуджено молодика, який завдав ножових поранень товаришу.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Івано-Франківської області.

Калуська місцева прокуратура забезпечила підтримання публічного обвинувачення у кримінальному провадженні відносно 19-річного місцевого жителя за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 КК України).

Вироком суду молодика засуджено до 5 років позбавлення волі.

У січні 2020 року обвинувачений, перебуваючи в помешканні потерпілого, наніс останньому ножем декілька ударів у ділянку грудної клітки, завдавши йому тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в момент спричинення.

Примітка: вирок набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.

: mi100.info

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