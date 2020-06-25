Верховний суд залишив без розгляду позов колишнього першого заступника глави Служби зовнішньої розвідки України Сергія Семочко, повідомляє прес-служба суду.

Таким чином, суд відмовився відновлювати Семочко в посаді:

«24 червня 2020 Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду залишив без розгляду позов Сергія Семочко до президента України, третя особа, не яка заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача — Служба зовнішньої розвідки України».

Нагадаємо, 12 квітня 2019 року Сергій Семочко був звільнений з заниаемой посади указом президента. Після чого колишній співробітник СБУ подав позов, в якому просив визнати протиправним і скасувати указ про його звільнення та поновити його на цій посаді.

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ДОСЬЄ: Сергій Семочко: цинічний пройдисвіт зі спецслужб. ЧАСТИНА 1

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Скандальному Семочко не вдалося повернутися в СБУ оновлено: 25 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0