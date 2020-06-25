Повінь – зміна системи

Menu
Close

“Укрзалізниця” скасувала поїзда із-за повені на Прикарпатті

25.06.2020

У зв’язку з масштабними повенями в Прикарпатті компанія “Укрзалізниця” скасувала сім приміських поїздів на окремих напрямках. Ця міра тимчасова, потяги повернуться на маршрути після подолання наслідків негоди.

Про це повідомляється на сайті “Укрзалізниці”.

З 24 червня припинили курсувати наступні чотири приміських потяги: Коломия – Снятин; Снятин – Коломия; Ворохта – Івано-Франківськ; Івано-Франківськ – Ворохта. З 25 червня “Укрзалізниця” скасує курсування трьох потягів: Снятин – Коломия; Коломия – Снятин; Ворохта – Івано-Франківськ.

У компанії попросили пасажирів враховувати ці зміни у графіку руху приміських поїздів при плануванні подорожей.

Читайте також:   Жахливе ДТП з українцями в Росії: з'явилися нові фото і дані про вижив
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *