Після «засранців» від Зеленського, відомство Криклія обіцяє встановити 40 вагових комплексів на трасах України

Після того, як вчора, 23 червня, президент України Володимир Зеленський назвав «засранцами» водіїв важких фур, а також пообіцяв покарати винних у порушеннях вагових норм на дорогах, в справу вступив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він заявив, що вже найближчим часом на дорогах України будуть функціонувати 40 стаціонарних вагових комплексів для захисту доріг від руйнування.

На цих комплексах будуть працювати інспектора «Укртрансбезопасности» спільно з Нацполицией, а також під контролем СБ України. Про це Владислав Криклій заявив в ході інспекції одного з таких комплексів на ділянці автодороги М-06 «Київ — Чоп» біля Великої кільцевої дороги навколо Києва, як передає прес-служба відомства.

«Захищати дороги не менш важливо, ніж їх будувати. Ми плануємо ефективно виявляти і контролювати факти порушення габаритно-вагових параметрів через виключення людського фактору з безпосереднього процесу зважування. Наша мета — здійснювати цей контроль цілодобово. 5 комплексів габаритно-вагового контролю вже працюють на дорогах навколо Києва в цілодобовому режимі. Аналогічна робота ведеться в Одесі, Умані, Миколаєві та інших містах. Найближчим часом 40 стаціонарних комплексів будуть працювати на дорогах України», — заявив міністр.

За його словами, на розгляд уряду також будуть внесені пропозиції, що передбачають залучення до роботи інспекторів «Укртрансбезопасности» і представників місцевих органів влади.

«Таким чином ми приєднаємо до цього процесу місцеві органи влади, тому що вони теж зацікавлені захищати свої дороги», — пояснив Владислав Криклій.

Участь в інспекції також взяли голова «Укртрансбезопасности» Олександр Погорілий і представники Нацполиции.

Нагадаємо, що всього до кінця 2020 року по всій території України будуть працювати 54 комплексу автоматичного габаритно-вагового контролю Weigh-in-Motion ( «Зважування в русі») для забезпечення захисту доріг від руйнування. На їх базі також може бути запущена система автоматичного стягнення штрафів.