Ученые обнаружили, что covid-19 может вызывать повреждения мозга

Ученые, наблюдающие за больными коронавирусом нового типа в больнице Сальгренска в шведском Гётеборге, обнаружили, что у некоторых проявляются повреждения мозга. Об этом сообщает HBL.

Анализы крови 47 пациентов с covid-19 были исследованы на предмет наличия двух биомаркеров повреждений мозга. Также их сравнили с анализами контрольной группы здоровых людей. Исследование показало, что повреждения присутствуют, но в какой именно части мозга, пока не ясно. Чтобы это выяснить, требуется более длительное наблюдение, в том числе при помощи магнитно-резонансной томографии, говорит профессор Магнус Йисслен (Magnus Gisslén), главный врач клиники инфекционных заболеваний Сальгренска.

Следы соответствующих биомаркеров наблюдались не только у тяжелых пациентов, но и у некоторых пациентов с течением болезни средней тяжести, то есть тех, кто лечится в стационаре, но без использования аппарата ИВЛ. Врачи пока не могут сказать, что именно вызывает повреждения — сам вирус или слишком интенсивная иммунная реакция на него.

Исследование шведов «Нейрохимическое доказательство астроцитарных и нейрональных повреждений, обычно встречающихся у больных covid-19» (Neurochemical evidence of astrocytic and neuronal injury commonly found in COVID-19) опубликовано в журнале Neurology.

: robinzon.tv