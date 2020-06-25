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В Алтайському краї залишилися без води в пандемію люди перекрили трасу

25.06.2020

В Алтайском крае оставшиеся без воды в пандемию люди перекрыли трассу

Жителі селища під Барнаулом влаштували напередодні стихійний протест з-за проблем з подачею води. «У багатьох просто здали нерви і від відчаю мешканці вирішили перекрити дорогу для того, щоб на їх проблему звернули увагу», — цитує заяву мітингувальників «Znak.com».

Уточнюється, що в селищі Сибірська Долина вода жахливої якості, але навіть така в дефіциті. «Підсумок: під час пандемії люди сидять без води, без можливості помити руки. Це більше 700 будинків, близько 3 тис. жителів», — сказано в повідомленні.

Люди перекрили Змеиногорский тракт і заявили, що ситуацію спровокували колишні забудовники, частина яких пов’язана зараз з чинним в Барнаулі ТОВ «Водснаб».

 

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