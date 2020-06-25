Собчак подасть в суд за статтю про її висловлювання про чорношкірих. З-за них вона позбулася контракту

Ксенія Собчак подасть позов про наклеп на німецьку версію видання Business Insider з-за статті про висловлювання телеведучої про темношкірих.

Про це Собчак написала у соціальних мережах.

«Німецьке видання вийшло із заголовком „Ксенія Собчак назвала чорношкірих людей дурними і ледачими“ і звинуватив мене у расизмі. Це пряма брехня. Таких слів я ніколи не вимовляла. І вже тим більше не поділяю цих поглядів», — написала Собчак. Стаття, про яку йде мова, вийшла в німецькій версії Business Insider 24 червня.

Вона називається «Наступний скандал з Volkswagen після расистської реклами: посол російського бренду Audi називає чорношкірих „дурними і ледачими». В ній наведені деякі висловлювання Собчак про протести в США. В одному з постів в инстаграме вона написала: «Ті, хто зумів усвідомити ,що для успіху потрібно *********, давно стали вже умовними Наомі Кембел, Обамою і Вінфрі. Інші ж завжди знайдуть виправдання собі і своїй ліні і дурості». Напередодні стало відомо, що бренд Audi, обличчям якого в Росії Ксенія Собчак була протягом восьми років, розірвав рекламний контракт з телеведучою, заявивши, що «відкидає будь-які форми расизму і дискримінації».

Нагадаємо, в США в кінці травня почалися протести проти расизму і поліцейського насильства. Вони були спровоковані вбивством темношкірого жителя міста Міннеаполіс Джорджа Флойда при затриманні. Протести супроводжувалися в тому числі зіткненнями з поліцією і погромами магазинів, також протестувальники почали валити пам’ятники по всій країні.