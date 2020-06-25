Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу адвоката олігарха Ігоря Коломойського Володимир Лисенко про відкриття кримінального провадження стосовно екс-президента України Петра Порошенка, екс-голови НБУ Валерії Гонтарєвої та її заступника Катерини Рожкової, повідомляють УНН.

Причиною для такої ініціативи адвоката стали «плівки Деркача». Матеріали, оприлюднені нардепом Андрієм Деркачем, свідчать про те, що в процес націоналізації Приватбанку могло бути неправомірне втручання.

“… Коломойський вирішив звернутися з заявою в якому ставилося питання про притягнення до кримінальної відповідальності вищих посадових осіб за статтями ч. 2 ст. 206 (протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації), ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), ст. 231 (незаконне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну таємницю), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК”, — уточнив Лисенко.

Після того, як Генпрокуратура не відреагувала на цю заяву було подано заяву в Печерський суд, в якому ставиться питання зобов’язати Офіс Генерального прокурора внести відомості за цією заявою, зазначив адвокат.

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Офіс Генпрокурора з подачі Коломойського займеться Порошенко, Гонтарєвої і Рожкової оновлено: 25 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0