Виступає в НБА українець Лэнь заразився коронавірусом

27-річний український баскетболіст Олексій Лэнь, взимку 2020-го змінив у НБА «Атланти Хоукс» на «Сакраменто Кінгз», здав позитивний тест на COVID-19. Про це повідомив журналіст The Athletic Шамс Чарания.

«Вчора я проходив тестування в Сакраменто і отримав позитивний результат. Хочу подякувати свій клуб і НБА за їх велику роботу, яка дозволила мені рано дізнатися про зараження. Я відразу ж самоізолювалося. З нетерпінням чекаю, коли все це закінчиться, і я приєднаюсь до своїх товаришів по команді, щоб продовжувати боротьбу за потрапляння до плей-офф», — наводяться слова нашого співвітчизника на сторінці представника ЗМІ в Twitter.

Хвороба у Лэня поки проходить безсимптомно

Також наголошується, що, крім Лэня, коронавірусом заразилися двоє його одноклубника — Бадді Хилд і Джабарі Паркер.

Додамо, що в нинішньому сезоні українець провів за «Атланту» і «Сакраменто» в регулярному чемпіонаті НБА 49 матчів, в яких в середньому набирав 8 очок. Команда Лэня, вигравши 28 з 64-х проведених поєдинків, зберігає шанси на потрапляння в плей-офф — «Кінгз» від «прохідний» восьмий рядки відділяють лише чотири перемоги.