Катання на катамарані обернулося трагедією: у Черкасах чоловік потонув, рятуючи 7-річного сина

У Черкасах під час відпочинку на Дніпрі втопився 34-річний чоловік. Трагедія сталася після того, як чоловік врятував свого потопаючого сина.

Ввечері 24 червня батько з сином каталися на катамарані. Батько стрибнув у воду і поштовхом води від стрибка дитини теж скинув у Дніпро. Чоловік швидко поплив до хлопчика і тримав дитину на воді, поки з берега йому не прийшла допомога. Дитину забрали їх та доправили до берега. У цей час батько зник.

Хлопчика після асфіксії з ситуаційної реакцією медики доставили в Черкаську міську дитячу лікарню. Чоловіка знайшли водолази. Але, на жаль, врятувати його не вдалося.





На місці події працювали бригади екстреної медичної допомоги, поліцейські і рятувальники, повідомили в Черкаському обласному центрі екстреної медичної допомоги медицини катастроф.