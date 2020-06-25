У Харкові прихильника Партії Шарія» били битами по голові

У Харкові невідомі жорстоко побили співробітника Партії Шарія.

Про це повідомив журналіст і голова партії Анатолій Шарій у своєму Telegram-каналі.

За його словами, напад стався сьогодні вночі, 25 червня, при цьому співробітника партії побили битами по голові. Потерпілий перебуває в реанімації, лікарі борються за його життя. «Все, Нацкорпус і Офіс Президента зважилися на вбивство. Вижив дивом. У реанімації борються за життя», – зазначив Шарій.

Як з’ясувалося, за кілька годин до події співробітник партії заявив в поліцію про погрози з боку голови Центрального штабу «Національного корпусу» Максима Жоріна і лідера харківської Нацкорпуса Костянтина Немічева.

Фото заяви Шарій також опублікував в мережі.