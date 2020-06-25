Казарін: Ідея з надходженням в українські Вузи дітей з окупованих територій відкрила в країні ящик Пандори

Офіційний Київ запропонував спростити вступ до українських Вишів для підлітків з окупованих територій. Ідея проста, логічна і запізніла. Але саме вона відкрила в країні ящик Пандори. І тепер ми стежимо за тим, як бажання помсти перемагає здоровий глузд.

Відкривати двері українських вузів для абітурієнтів Криму і Донбасу треба було ще в 2015-м. Причому, розорювати максимально широко – без обмежень на вибір внз і вступних іспитів. З кількох причин.

Перше. Офіційна позиція України досить проста. Крим і Донбас окуповані. Місцеві жителі – заручники ситуації, а не її архітектори. Україна бореться з Москвою за повернення своїх територій. Країна платить велику ціну, щоб звільнити українських громадян, змушених жити під початком чужого ворожого держави.

І якщо ви погоджуєтеся з перерахованим, то як це в’яжеться з неготовністю приймати в українські вузи шістнадцятирічних підлітків? Тих самих, які по праву народження є українськими громадянами. Тих самих, заради звільнення яких українська армія п’ятий рік сидить в окопах уздовж лінії розмежування. Тих самих, про долю яких Київ згадує всякий раз, коли заходить мова про продовження західних санкцій проти Москви.

Заклики пускати їх у вузи за загальними правилами схожі на лукавство. Ці підлітки поступаються своїм одноліткам з інших областей. Вони змушені вчитися за окупаційним шкільним програмам. У них є якісні прогалини в знаннях і заклики міряти їх загальної лінійкою схожі на заклики виходжувати поранених звичайним раціоном. Якщо Україна не вважає належним допомагати своїм громадянам, які опинилися в складній ситуації, то чому ми повинні вірити жителі інших країн, яких ми запевняємо в тому, що звільняємо «своїх» від «чужих»?

Друга. Будь-яка війна йде не тільки за територією, але й за уми тих, хто на них живе. У 2015-го в Криму та на Донбасі було ціле покоління, що виросло при незалежній Україні. Вони навчалися за українськими програмами, вболівали за українські футбольні клуби і вважали столицею країни Київ, а не Москву. І перше, що почала робити Росія в тому ж Криму – це надавати їм максимально пільгові програми вступу до російських внз.

Останні п’ять років Росія приватизувала українських підлітків Криму і Донбасу. Тих самих, які не ходили в 2014-му на мітинги. Які не голосували за Януковича і не тужили за Радянським Союзом. Вона забирала в України не тільки її території, але і людей. А офіційний Київ волів половинчасті рішення – і наважився на повноцінні лише в 2020-м.

Кожен осудливий приміряє мантію інквізитора. Причому в своєму полюванні на відьом він мстить дітям. Тим, кому на момент окупації було 11 років. Всякий раз, коли вони чують про те, що їм немає місця в українських вузах – у них залишається все менше сумнівів у тому, що Росія була з ними чесна. Коли говорила, що в Україні вони нікому не потрібні. Коли наполягала, що у них немає з Україною нічого спільного.

Третє. У жителя Криму і Донбасу не так вже й багато причин, щоб відправляти свою дитину на навчання в українських внз. Це загрожує підозрою у неблагонадійності. Зайвою увагою окупаційної адміністрації. Зрештою, це історія про те, що твоя дитина навряд чи повернеться додому після отримання диплома.

І справа не тільки в тому, що український диплом буде не в честі в окупаційних адміністрацій Криму і Донбасу. Мова про те, що п’ять років, проведених в українському вузі, в українському оточенні і серед українських наративів змінюють твоє уявлення про світ. І саме тому та ж Росія протягом усіх пострадянських років відкривала для абітурієнтів з сусідніх країн двері у свої університети. М’яка сила. Формування ідентичності. Боротьба за уми і серця.

Той, хто сьогодні в Криму і на Донбасі радіє окупаційних прапорів, навряд чи відправить свою дитину на навчання в Київ, Вінницю або Львів. Тому що «фашисти», «снігурі» і «хлопчики в трусиках». Відправлять своєї дитини лише ті, хто залишився жити в окупації під впливом обставин. Ті, кому ви надсилаєте свої прокльони – їх не почують. Зате ваші прокльони чують ті, хто їх не заслуговують.

Україна продовжує заочно сперечатися про долю окупованих територій. Одні борються за те, щоб їх повернути. Інші – за те, щоб від них захиститися. Хтось готовий воювати, щоб українські прапори повернулися в Донецьк і Севастополь. Хтось- окупаційні прапори не прийшли в Харків і Одесу. Але навіть найжорсткіші яструби зазвичай зводять свою позицію до того, що перед тим, як будувати стіну вздовж лінії розмежування– треба забрати звідти всіх лояльних. Так ось. Готовність отримувати освіту в українському вузі після шести років життя в окупації – це найкращий тест на лояльність.

Це найпростіша арифметика. Плюс одна людина тут – це мінус один чоловік там. Кожен переїхав сюди донеччанин, луганчанин або кримчанин – це ще один привід Україні говорити від імені жителів окупованих територій. Кожен новий абітурієнт в українському вузі – це мінус ще одна людина, якій російський світ встигне промити мізки.

А всім, хто хвилюється за бюджетні гроші і чистоту конкуренції я просто нагадаю пару цифр. У минулому році в Україні навчалося 1,3 мільйона студентів. З них близько п’яти тисяч – це абітурієнти з окупованих територій. У загальному заліку – менше половини відсотка. Зникаюча мала величина. І якщо в України є шанс її виправити – було б нерозумно цим не скористатися.

Зрештою, тільки нам вирішувати, де закінчується Україна. І тільки нам вирішувати, що саме ми збираємося робити з окупованими територіями. Завойовувати або звільняти.