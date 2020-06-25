Глава міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков в травні заробив 47 230 гривень, повідомляють Українські новини.

При цьому два його заступники і держсекретар отримали більше самого Авакова. Зарплата, отримана першим заступником міністра Сергієм Яровим, склала 61 289 гривень, заступниками Тетяною Ковальчук — 50 063 гривні, Катериною Павличенко — 72 665 гривень, Сергієм Гончаровим — 61 289 гривень, Антоном Геращенко — 50 063 гривні, Олександром Гогилашвили — 50 063 гривні, держсекретарем Олексієм Тахтаем — 85 974 гривні.

Більш того, згідно обмеження за розміром зарплати чиновників в законі «Про державний бюджет України на 2020 рік» з зарплати відняті 31 310 гривень. Таким чином, після утримання податків і зборів, глава МВС за фактом отримав 38 020 гривень.

Раніше SKELET-info повідомляли про те, що Аваков просив виділити силовикам три мільярди з «антикоронавирусного» фонду.

ДОСЬЄ: Арсен Аваков: кримінальне минуле міністра МВС

В тему: Як Моз і МВС використовували пандемію для мільйонних корупційних схем

SKELET-info

Аваков у травні заробив менше своїх заступників оновлено: 25 червня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0