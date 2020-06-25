«Не фукайте», а краще приєднуйтесь і будемо «піаритись» разом», – Сергій Притула звернувся до людей, які критикують волонтерів

Телеведучий та волонтер Сергій Притула обурився через випадок, що трапився із його колегою, одним із «Вар’ятів» – Віталієм Тильним.

Про це він написав у своєму Facebook:

«Піст, який назрівав-назрівав, і, таки, визрів! Прелюдія. Минулого місяці один з акторів «вар’яти-шоу», Віталій Тильний, спільно з друзями з тернопільського регбійного клубу «Терен», нікого хорошу справу – пішли і здали донорської крові на потреби онкохворих дітей.

Ми виставили пару фоток про це на офіційних ресурсах «вар’яти-шоу» у ФБ та інстаграм. Ну бо подібні речі можуть когось мотивувати до подібних вчинків. І розпочався фестиваааааль!

«А обов’язково піаритися?», «Ласкаво любити тішу», «Хороші справи роблять мовчки» і ще трохи подібних «позицій».

Віталік, звісно ж, засмутився. Ну, бо виглядало ж, все, дуже гарно. Здорові, брутальні хлопи-регбісти, пішли здати кров для діток. Чим не приклад для наслідування?

Альо ні, блін. Завжди знайдеться якесь папугоподібне, яке, сидячи на жердинці замість «піаааастри-піааааастри», крикне «піааааар, піаааааааар»!

Я цю історію вже проходили неодноразово і давно абстрагувався. Альо все одне, годиною, можу психонути. Збереш грошів, купиш щось для Армії, повезеш на фронт – піариться на солдатах. Зібрав кошти на Патреоні, купивши захисні костюми для лікарів – піариться на медиків. Спільно з реабілітаційним центром «Крок назустріч» щороку організовуємо виїзди дітей ветеранів АТО у літні табори (серед них і сироти) – піариться на дітях.

Я знаю, що зараз позбудусь кілька тисяч підписників, які считают за нормальне постити десь у коментах вісь цю уродську табличку про «добро і тішу». Я не можу вживати нецензурну лексику у себе на сторінці, позаяк, у мене багато неповнолітніх підписників, та й мама каже, що Притулам не пасує послуговуватись такою лексикою публічно. Альо ті, що я хотів би написати, перекликається за змістом із текстом, на кшталт: Як же ви набридли зі своїми повчанням, шановні моралісти у брудній спідній білизні, яких я волів би бачіті на пішому маршрути в генітальні далі!

Ви хочете займатись благодійністю тихо? Займайтесь – прапор в руки! Але якого біса ви вирішили, що маєте вказувати комусь, як це робити? Особливо людям, які працюють у публічній сфері?

Чи уявляєте ви, скільки дитячих життів врятувала Маша Єфросініна у співпраці з фондом «Твоя Опора»? Мені байдуже ваше ставлення до неї, як шоу-бізнесової персони. Просто загугліть чим вона займається.

Ви критикували Тараса Тополю за те, що він критикував гут «Go A», а ви не забули подякувати йому за все те, що він робив для 72 бригади і, загалом, для всіх вояків, коли тестував на полігонах броніки різних видів, марок і т. д.?

У всьому світі зірки кіно та шоубізнесу займаються публічною благодійністю. Вони жертвують купу грошей у фонди боротьби з раком та СНІДом, допомагають постраждалим від стихійних лих і голодним дітям Африки. І ніхто не кричить їм про ті, що смороду піаряться. БО У НОРМАЛЬНИХ КРАЇНАХ – ЦЕ НОРМАЛЬНИЙ СТАН ПРОМОВ!

Публічна людина несе трошки більше відповідальності і має коказувати правильний приклад для наслідування. І у людей, закордоном, коли вони починають заробляти великі гроші, не стоїть питання чи мають вони жертвувати на благодійність! Стоїть питання – зверни напрямок! Бо людина з дитинства зростанні оточена прикладами: великий бізнес – завжди соціально відповідальний, мільярдери – найпотужніші меценати, зірки шоубізнесу – публічна благодійність, мама з татом – полюбому у якихось благодійних проектах місцевої громади! І це НОРМАЛЬ-АЛЕ!

І тільки у нас є величезна кількість людей, які починають нав’язувати язувати власне бачення такої діяльності. І я готовий битися об заклад, що окрім тих, хто дійсно займається тихою, непублічною благодійністю, серед тих, хто постить цю картинку, є ще дуже багато людей, які, насправді, мають таке ж відношення до благодійності та якихось соціальних проектів, як я до процесу власної беатифікації.

Просто так легше виправдовувати свою пасивність, бездіяльність, відчуття провини. Хтось робить, а я – ні. Ну то на тобі гівна на вентилятор, благодійник! Тихо робі, чуєш?! Бо якщо я нічого не роблю і ти будеш робити тихо, то, в принципі, ми займаємось приблизно одним і тим самим – мовчимо в хустиночку.

Тому давайте зробимо таким чином.

Якщо ви вважаєте, що людина, яка працює в медіа і третину свого життя займається дитячими будинками, реабілітаційними центрами, підтримкою військових чи медиків, робить це не тому, що вважає це нормою свого життя, а піариться, то давайте тихо мирно розійдемось. Ви зробите добру справу – просто відпишетесь. І зробите це тихо, як і любите. Ну, щоб не піаритись на відписці))).

А якщо ви розумієте, що всі ці щомісячні звіти по грошах, фотки з придбаним для військових чи медиків – це необхідність відзвітувати перед людьми, які хочуть бачіті, куди були скеровані гроші, які вони пожертвували, то давайте дружити далі.

І не «зафукуйте» публічних людей за добрі справи, які вони роблять публічно. Краще приєднуйтесь.

Давайте «піаритись» разом! https://www.patreon.com/prytula

Будьте здорові!».



