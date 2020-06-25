Більшість людей в нашій країні підтримують цей фашизм, – Маляр про заяву політика щодо дітей «дуже низької якості»

Бачі мережу підірвало від умовиводу голови комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів про ті, що «малозабезпечені родини, які «народжують дітей задля отримання державної допомоги», народжують дітей «дуже низької якості», які теж «сідають» на публічні кошти». Там ще були цитати відомих людей про стерилізацію бідних та неосвічених.

Не надривайте сили на обурення. Більшість людей в нашій країні підтримують цей фашизм, попри ті, що святкують кожне 9-те травня перемогу над ним.

Я регулярно беру участь у телепрограмах про долю дітей у складних сім»ях (бідних та маргінальних). І коментарі під тімі відео завжди однакові і їх тисячі – всіх стерилізувати, заборонити народжувати, гроші не платити тощо…

Така позиція, звісно, є наслідком відсутності елементарних знань по цій проблемі та незнання Конституції (розділу про права людини).

Так, дійсно, в усіх країнах, які мають соціальні виплати на дітей, є така проблема, коли маргіналізовані особини навмисно народжують дітей заради цих виплат.

Але боротися з цим доволі просто – потрібно, аби якісно працювали соціальні працівники та контролювати, як витрачаються кошти або можна давати цільові кошти, які можна витрачати лише на дитячі товари. Тобто є спосібі, як з цим явищем боротись.

Стерилізація – не вирішує проблему бідності і занедбаності дітей у сім’ї ях, навіть ніяково про це писати.

І, взагалі, на рахунок «дітей низької якості» та «стерилізації» – це стаття 161 Кримінального кодексу «Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками»