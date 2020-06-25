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У НСЖУ заявили про напади на журналістів, які намагалися зняти факти порушення карантину

25.06.2020

Національний союз журналістів України зафіксував два нових напади на журналістів, пов’язані з намаганням не дати їм зняти факти порушення карантину. Інциденти сталися в Херсонській області та в Дніпрі.

Про це у Facebook повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Так, за його інформацією, на пляжі в Залізному Порту журналістці вибили мікрофон з рук, а в Дніпрі власниця магазину вирвала у кореспондентки телефон і грубо виштовхувала з приміщення. Таку агресію викликали наміри журналістів показати, чи не порушуються вимоги карантину. В обох випадках поліція оперативно відкрила кримінальні провадження, а в НСЖУ розраховують, що всі “карантинні” напади на працівників ЗМІ будуть розслідувані і закінчаться вагомим покаранням нападників.

Власний кореспондент “24 каналу” в Херсонській області, член НСЖУ Марина Савченко була серед групи журналістів, яких 19 червня Госпотребслужба запросила в рейд по Залізному Порту про готовність до курортного сезону в карантинних умовах. “На пляжі ми побачили, що йдуть дві людини з тваринами на плечах. В одного була мавпа, у другого – великий папуга Ара. Коли вони побачили делегацію, відразу прискорили крок. Я покликала оператора, щоб побігти за ними і запитати про наявність документів. Вони обидва були без масок. Спочатку він почав хамити зі словами “поїхали зі мною – розповім”, “вас скоро виженуть з каналу, і будете зі мною тут ходити”, “нічого вам не скажу”. Потім повернувся і вдарив рукою по мікрофону, з нього злетіла брендована фішка.

Я йому сказала, що він перешкоджає журналістської діяльності, а він почав передражнювати: “Ага, ага, поговори…”, – розповіла Савченко. За її словами, позаду з’явився ще якийсь чоловік, який почав кричати у гучномовець відпочиваючим, що тут “журналісти-провокатори”, і теж знімати все на мобільний телефон. Журналістка викликала поліцію, яка на місце прибула тільки через 40 хвилин. “Потім я вже сама з’ясувала, хто ця людина – це житель Херсона, весільний оператор, влітку переїжджає на курорт і заробляє тут “бізнесом” з тваринами на пляжі. У Головному управлінні Госпродпотребслужбы в Херсонській області прокоментували, що дозволи на роботу з птахом на пляжі у них ніхто не брав”, – повідомила Марина Савченко.

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Журналістка додає: у неї викликав здивування допит в поліції, коли замість з’ясування подробиць нападу, у неї питали, чому вона живе не за адресою реєстрації, або офіційно вона працює на телеканалі, чи було у неї редакційне завдання на цю зйомку і так далі. “Боюся, щоб не зам’яли. Інакше що чекати далі? Удар в обличчя?” – коментує вона.

Втім, місцевий слідчий відділ поліції відкрив провадження за ч. 1. ст. 171 (перешкоджання журналістській діяльності) 19 червня. А 18 червня у Дніпрі від рук власниці магазину постраждала журналістка телеканалу “Відкритий” Христина Малікова. Вона робила сюжет про роботу продуктових магазинів в умовах карантину. В одному з них – “Асорті” на вул. Староказацкой – зняла, як відвідувачі заходять всередину без масок, а продукти лежать не накриті плівкою.

Продавщиця агресивно поставилася до журналістки і покликала господиню магазину. Та накинулась на Христину з кулаками. “Вибігла господиня магазину і почала бити мене по руках, щоб забрати телефон. Ще хтось вийшов з-за прилавка і схопив за комір.

Телефон відібрали, з ним господиня побігла в службове приміщення і видалила відео”, – розповіла Христина. На відео, яке знімали вже в присутності поліції, яку викликали на місце інциденту, зафіксовано, як жінка грубо штовхає журналістку, супроводжуючи свої дії криком і лайкою по відношенню до операторів. Потім власниця магазину прийшла лаятися на телеканал щоб з’ясувати, хто відправив знімальну групу в магазин. Власниця магазину описала своє бачення інциденту в Facebook, посилаючись на те, що магазин – це окремий об’єкт, а у журналістки не було документа, що засвідчує згоду “відповідних інстанцій” на зйомку в її магазині.

За інформацією відділу комунікації поліції Дніпропетровської області відкрито кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років. Триває слідство.

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