Онкологи объяснили, как обнаружить незаметные признаки рака на коже

Зачастую люди просто не обращают на них внимания.

Существует опасность, что кожные новообразования в какой-то момент могут стать злокачественными. Кондиломы являются опасными предвестниками онкологии. Кондиломы – это одиночные, заостренные, чаще бесцветные бородавки.

Зачастую люди не обращают внимания на кондиломы. Они не болят и никак не мешают. Однако в какой-то момент кондиломы могут начать увеличиваться в размерах. Это плохой признак.

Кондиломы растут и постепенно срастаются в одну большую бородавку. Они представляют собой большую опасность из-за риска перерождения в онкологию, так как постоянно травмируются.

Кондиломы являются результатом поражения организма вирусом папилломы человека. В первую очередь нужно лечить инфекцию, а не внешние признаки заболевания. Ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно избавиться от появляющихся наростов. Это чревато негативными последствиями. Чтобы избавиться от кондилом, нужно обратиться к врачу-онкологу.

: lenta.ua