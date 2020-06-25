Малюська запропонував скасувати люстрацію членів Компартії

В середу, 24 червня, на засіданні Конституційного суду міністр юстиції Денис Малюська заявив, що до більшості люстрированных чиновників необхідно застосовувати індивідуальний підхід.

Як повідомляє Korrespondent.net глава Мін’юсту вважає, що необхідно також звільнити від люстрації чиновників часів СРСР.

«Наше бачення, що ті категорії, які зараз записані в законі про очищення влади, варто розділи на 3 групи. Перша — люстрація чиновників Компартії і тих, які працювали за часів Радянського союзу. З часів Радянського союзу минуло багато років, і люструвати їх на 10 років абсолютно незрозуміло, неактуально і необґрунтовано, баланс інтересів явно порушений, і є втручання держави у приватне життя без державно-публічно обґрунтованого інтересу. Тому цю категорію осіб, на нашу думку, випливає з закону виводити. Вони не повинні бути ні при яких умовах люстрированы, ніякого державно-громадського інтересу» тут немає”, — заявив Малюська.

За його словами, до «абсолютної більшості» люстрированных чиновників потрібно застосовувати індивідуальний підхід, а під «автоматичної люстрацією» залишити топ-чиновників, які впливали на формування державної політики.



