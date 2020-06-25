Російський «Аерофлот» під виглядом вантажу контрабандно возить людей за кордон

Російська компанія «Аерофлот» як мінімум з початку літа здійснює регулярні міжнародні авіарейси, незважаючи на закриті кордони і офіційну заборону російського уряду.

Про це повідомляє «Медуза» з посиланням на «Ведомости»

Деталі: За словами співробітників трьох авіакомпаній, у тому числі самого «Аерофлоту», компанія обходить заборону, виконуючи пасажирські рейси як вантажні.

Представники авіаперевізника пояснили, що квитки на ці рейси продаються з дозволу Росавіації

Як випливає з інформації в системі бронювання «Аерофлоту», зараз доступні рейси компанії з Москви у Франкфурт-на-Майні, Париж, Лондон, Нью-Йорк, Сеул, Тель-Авів, Ніццу, Барселону і Рим.

Наголошується, що ці рейси мають ексклюзивний характер, вони ніяк не рекламуються, продажу на них відкриваються менш ніж за тиждень, а квитки коштують в рази дорожче.

З-за закритих європейських кордонів купити квитки на ці рейси можуть тільки люди, які мають право на в’їзд (громадяни ЄС або росіяни, які мають громадянство або дозвіл на проживання в одній з європейських країн). Зворотні квитки на них не продаються.