Кошмар на Прикарпатті: потопом «змило» залізничну колію

В Івано-Франківській області повінь з-за сильних дощів накоїло багато біди. В області підтоплено 200 населених пунктів, загинули від стихійного лиха троє людей. Зараз рятувальники цілодобово працюють над ліквідацією наслідків повені, так як рух залізниці та іншого транспорту поки заблоковано.

Про це в Facebook написав міністр інфраструктури Владислав Криклій.

«Пошкоджена залізнична інфраструктура на ділянках Яремче-Микуличин і Микуличин-Ворохта. Тому з вчорашнього дня було тимчасово зупинено рух приміських поїздів № 6402/6401 Івано-Франківськ-Ворохта-Івано-Франківськ. Роботи з ліквідації наслідків стихії проводить Івано-Франківська дистанція колії», — написав Криклій.

На сторінці міністра з’явилося відео руйнівної стихії, на ньому видно, як велика вода «розмила» залізницю.