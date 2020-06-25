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Суд може визнати неконституційною систему гарантування вкладів фізосіб

25.06.2020

Конституційний суд України (КСУ) 30 червня проведе засідання, де розгляне питання відповідності норм закону Про систему гарантування вкладів фізичних осіб, (по суті — про Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) Конституції України. Процес почався 25 квітня 2016 року за поданням Верховного Суду України (ВСУ).

«Мета цього подання — визнання неконституційним закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», — йдеться в листі ФГВФО, адресованому президентові України, яке є в розпорядженні НВ Бізнес. Нагадаємо, Фонд попросив Володимира Зеленського скликати з цього питання Рада національної безпеки і оборони України, так як виникла фінансова загроза державі.

Особливо важливо, що рішення КСУ може поставити під сумнів процедуру націоналізації Приватбанку, в якій технічні функції були здійснені ФГВФО. А також рішення держрегуляторів по виведенню майже 100 банків з ринку та ліквідації під час банківської реформи в 2014-15 років.

За дивним збігом, це справа, яка перебувала в підвішеному стані останні чотири роки було відновлено 16 червня, відразу ж після того, як держава 15 червня виграло процес у сім’ї Суркісів у ВСУ. Нагадаємо, Суркіси оскаржують рішення Національного банку України (НБУ) про їх пов’язаності з ПриватБанком на момент націоналізації і технічну процедуру — bail-in, за якою кошти Суркісів, що знаходяться на їх рахунках у банку, були конвертовані в його капітал. В цьому процесі з боку держави, також брав участь ФГВФО. Після завершення операції bail-in Міністерство фінансів України (Мінфін) викупило Приватбанк у ФГВФО за 1 грн.

Як відомо, зараз в КСУ розглядається також питання щодо неконституційності так званого анти-Коломойського закону про банки № 590-IX.

У ФГВФО попереджають, що «задоволення КСУ конституційного подання в повному обсязі миттєво виведе за межі правового поля весь інститут системи гарантування вкладів, виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.

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Також рішення КСУ може мати катастрофічні наслідки для фінансової системи України і призведе до втрати довіри з боку міжнародних кредиторів, а банківську систему охопить правовий хаос.

Згідно ст. 91 закону ПРО КСУ, будь-які закони і нормативні актив визнані цим судом неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення відповідного рішення.

Це значить, якщо суд задовольнить подання ВСУ 30 числа, то з цього моменту ФГВФО перестане існувати, відзначає видання.

 

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