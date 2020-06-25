Суд може визнати неконституційною систему гарантування вкладів фізосіб

Конституційний суд України (КСУ) 30 червня проведе засідання, де розгляне питання відповідності норм закону Про систему гарантування вкладів фізичних осіб, (по суті — про Фонд гарантування вкладів фізосіб (ФГВФО) Конституції України. Процес почався 25 квітня 2016 року за поданням Верховного Суду України (ВСУ).

«Мета цього подання — визнання неконституційним закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», — йдеться в листі ФГВФО, адресованому президентові України, яке є в розпорядженні НВ Бізнес. Нагадаємо, Фонд попросив Володимира Зеленського скликати з цього питання Рада національної безпеки і оборони України, так як виникла фінансова загроза державі.

Особливо важливо, що рішення КСУ може поставити під сумнів процедуру націоналізації Приватбанку, в якій технічні функції були здійснені ФГВФО. А також рішення держрегуляторів по виведенню майже 100 банків з ринку та ліквідації під час банківської реформи в 2014-15 років.

За дивним збігом, це справа, яка перебувала в підвішеному стані останні чотири роки було відновлено 16 червня, відразу ж після того, як держава 15 червня виграло процес у сім’ї Суркісів у ВСУ. Нагадаємо, Суркіси оскаржують рішення Національного банку України (НБУ) про їх пов’язаності з ПриватБанком на момент націоналізації і технічну процедуру — bail-in, за якою кошти Суркісів, що знаходяться на їх рахунках у банку, були конвертовані в його капітал. В цьому процесі з боку держави, також брав участь ФГВФО. Після завершення операції bail-in Міністерство фінансів України (Мінфін) викупило Приватбанк у ФГВФО за 1 грн.

Як відомо, зараз в КСУ розглядається також питання щодо неконституційності так званого анти-Коломойського закону про банки № 590-IX.

У ФГВФО попереджають, що «задоволення КСУ конституційного подання в повному обсязі миттєво виведе за межі правового поля весь інститут системи гарантування вкладів, виведення неплатоспроможних банків з ринку і ліквідації банків.

Також рішення КСУ може мати катастрофічні наслідки для фінансової системи України і призведе до втрати довіри з боку міжнародних кредиторів, а банківську систему охопить правовий хаос.

Згідно ст. 91 закону ПРО КСУ, будь-які закони і нормативні актив визнані цим судом неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення відповідного рішення.

Це значить, якщо суд задовольнить подання ВСУ 30 числа, то з цього моменту ФГВФО перестане існувати, відзначає видання.