Олександр Деркач: “Чомусь вважається, що інвестори в Україну повинні валом валити”

У нас чомусь вважається, що інвестори в Україну повинні валити валом.

Самі собою. Бо ми того варті. Треба тільки організувати їм зустріч з самим великим начальником, подарувати пару вышивановок, побухати з ними на природі і виділити інвестиційну няню 90/60/90. Все це було б непогано для сільської місцевості початку 90-х. Але зараз у світі інші правила.

Розповім вам як наш народний герой Ілон Маск вибирає місця для своїх майбутніх заводів. У нього їх поки що небагато. Перший він 10 років тому купив за 42 млн. дол. у Тойоти в Каліфорнії. Другий, з виготовлення батарей, побудував в Неваді. Третій у січні запустив в Китаї. Четвертий будує в Німеччині. Зараз вибирає місце для п’ятого. “Десь посередині Америки”. Давали йому якісь преференції при купівлі першого заводу чи ні, не знаю. Під завод у Неваді він отримав від місцевої влади пакет податкових і інших пільг на 1.3 млрд. дол. При ціні будівництва 5. Під завод Тесла у Німеччині уряд країни розширило базу податкових пільг на покупку електромобілів. Щоб під них могли потрапити автомобілі Тесла. Влада Китаю виключили автомобілі Тесла зі сплати податку на продажу, таким чином субсидуючи кожен з них на суму 3.6 тис. дол. З п’ятого заводу, який буде збирати пікапи Cybertruck, компанія поступила ще простіше. Оголосивши, що побудують там, де місцеві дадуть більше грошей. Поки в цьому капсоревновании лідирують Остін, штат Техас, і Талсой в штаті Оклахома.

PS. До речі, китайці теж непрості хлопці. Поставили Маску умова. Почавши з 30-ти відсоткової локалізації комплектуючих, за рік перейти до 100.

PPS. Преференції та пільги, це ще не все. До нас жодна автомобільна компанія світу не прийде, навіть якщо ми їм посторим завод безкоштовно. Поки не згниють по дворах 2.5 млн. евроблях, звезених за 3 копійки з усієї Європи. Така вона, серьмяжная правда життя.