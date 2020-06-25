Ольга Фреймут призналась, как чувствует себя в 38 лет

Узнай, что изменилось в жизни знаменитости.

Известная ведущая Ольга Фреймут, которая объявила об уходе с телевидения, опубликовала откровенный пост в Instagram. В нем звезда рассказала о том, как чувствует себя в 38-летнем возрасте и отметила, что гордится своими достижениями за этот промежуток времени.

Публикацию знаменитость подкрепила фото, где позирует во время прогулки на речке Днепр. Манерами поведения на публике и стилем одежды Ольги восхищаются многие, ведь она занимается собой и с возрастом становится лишь краше.

“Коли тобі 38: – Спідниця до п’ят більше не додає загадковості, а радше віку. – Люди роблять компліменти твоїй дочці. А потім вже й тобі з ввічливості. – На вечірках біля басейну твої ровесниці в сарафанах, а не в купальниках. А ті, які сміливіші і зайшли у воду, вище плечей не підіймаються. Або сидять у воді, поки не засмеркається. Але, коли тобі 38 – ти нарешті захоплюєшся собою, знаєш, чого хочеш. Ти бачиш, як з роками зросла у своїх очах. І ти собою нарешті пишаєшся”, – призналась Фреймут.

: showdream.org