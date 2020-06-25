Ситуація з в’їздом в ОРДО: Людей, яких немає в списках, не пропускають

В’їзд на тимчасово непідконтрольні українському уряду території Донецької області через КПВВ «Оленівка», контрольованому представниками незаконних збройних формувань, можливий лише для тих громадян, які є в попередньо складених списках. Про це повідомляють очевидці в соціальних мережах.

За їх словами, тих, хто не потрапив у ці списки, але все одно приїхав на КПВВ, і навіть пройшов контроль з української сторони, розгортають назад.

«Ті, кого немає у списках на в’їзд в „днр“, на „дровском“ кпвв повертають назад!» — пишуть очевидці.

Вони зробили фото кількох людей, які так і не змогли проїхати і залишилися в сірій зоні.

Щоб повернутися на підконтрольні території, вони повинні мати в смартфоні програму «Дій вдома» для проходження самоізоляції.